"Союз-СТ" со спутниками OneWeb успешно стартовал с космодрома Куру

СЕГОДНЯ 01:28 2019-02-28T01:28:11+03:00

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане Фото: СОЦСЕТИ

Ракета-носитель выводит на околоземную орбиту шесть спутников

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С космодрома Куру во Французской Гвиане 28 февраля успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-Б" со спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что разгонный блок "Фрегат-М" выведет первые шесть аппаратов на целевые орбиты. Завершение пусковой кампании ожидается около 04:20 по московскому времени.

Группировка спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

Напомним, сайт kp.ru писал, что изначально старт "Союз-СТ" с аппаратами связи компании должен был состоятся 22 февраля, но был отложен. Как сообщил глава OneWeb Грег Уайлер, было решено изучить данные о запуске ракеты "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A, который состоялся 21 февраля на Байконуре.

Глава французской компании Arianespace, которая обслуживает запуски российских ракет с космодрома Куру, Стефан Исраэль подтвердил, что во время полета "Союза-2.1б" имела место нештатная работа третьей ступени.

В конце января при подготовке на космодроме Куру на магистрали подачи гелия в разгонном блоке "Фрегат" была обнаружена трещина, которую позже заварили прибывшие из России специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU