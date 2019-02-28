Появилось видео столкновения поезда с платформой в Каире
В Интернете появилось видео момента столкновения поезда с платформой в Каире. Кадры были сняты камерой видеонаблюдения.
Видео столкновения поезда с платформой в Каире.
На них видно, как происходит взрыв топливного бака, и платформа начинает пылать. Горящие люди бегут прочь от тепловоза. Один человек с ведром поливает себя и других людей водой.
Также в кадр попал пострадавший, на котором горела одежда но ее потушили. Он срывает с себя сгоревшие вещи.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 февраля серьезная железнодорожная авария произошла в египетской столице - пассажирский поезд врезался в крытую платформу станции Рамсис и загорелся. В результате ЧП погибли 20 человек, и еще 50 получили травмы.
Причиной катастрофы стала ссора двух машинистов. Перед трагедией водитель локомотива покинул кабину для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, преградившего ему дорогу. Оказавшийся без управления тепловоз начал набирать скорость и вскоре врезался в пристройку основного здания центрального каирского вокзала. Из-за столкновения произошел взрыв топливного бака, после чего огонь быстро распространился по вагонам и платформе.
ИСТОЧНИК KP.RU