Появилось видео столкновения поезда с платформой в Каире

СЕГОДНЯ 02:28 2019-02-28T03:19:01+03:00

На ж/д вокзале в Каире поезд врезался в платформу и загорелся Фото: REUTERS

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В Интернете появилось видео момента столкновения поезда с платформой в Каире. Кадры были сняты камерой видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694476" frameborder="0"></iframe> Видео столкновения поезда с платформой в Каире.

На них видно, как происходит взрыв топливного бака, и платформа начинает пылать. Горящие люди бегут прочь от тепловоза. Один человек с ведром поливает себя и других людей водой.

Также в кадр попал пострадавший, на котором горела одежда но ее потушили. Он срывает с себя сгоревшие вещи.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 февраля серьезная железнодорожная авария произошла в египетской столице - пассажирский поезд врезался в крытую платформу станции Рамсис и загорелся. В результате ЧП погибли 20 человек, и еще 50 получили травмы.

Причиной катастрофы стала ссора двух машинистов. Перед трагедией водитель локомотива покинул кабину для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, преградившего ему дорогу. Оказавшийся без управления тепловоз начал набирать скорость и вскоре врезался в пристройку основного здания центрального каирского вокзала. Из-за столкновения произошел взрыв топливного бака, после чего огонь быстро распространился по вагонам и платформе.

ИСТОЧНИК KP.RU