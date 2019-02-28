2019-02-28T05:23:41+03:00
Происшествия

В США более 50 человек попали в больницу из-за выброса хлора в водопроводной компании

На очистных сооружениях случайно смешали два активных химических компонента
Юлия ДИВЕЕВА
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В США на водопроводной станции произошел выброс хлораВ США на водопроводной станции произошел выброс хлораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Бирмингеме штата Алабама произошел выброс в воздух вредных химических веществ на предприятии водоснабжения. Об этом сообщила местная пожарная служба.

ЧП произошло на очистных сооружениях компании Birmingham Water Works 27 февраля. По данным телекомпании NBC, речь идет о выбросе хлора. В результате в больницу положили более 50 человек. При этом, как пострадавшие госпитализированы 14 человек, а около 40 сотрудников компании решено оставить под присмотром врачей из предосторожности.

В полицейском управлении округа отметили, что в Birmingham Water Works считают причиной выброса смешение двух веществ - гипохлорита натрия и сульфата железа. Оба компонента используются при очистке воды, но не предназначены для смешивания друг с другом.

Власти Бирмингема просят жителей избегать района очистных сооружений водопроводной компании, но заверили, что в систему водоснабжения химикаты не попали и вода безопасна для использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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