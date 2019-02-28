2019-02-28T07:44:22+03:00
Происшествия

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Russian River разлилась и отрезала ряд населенных пунктов от окружающего мира
Александр ДЖУМАЕВ
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В связи с разгулом стихией офис шерифа отдал распоряжение о проведении эвакуации 24 поселений вдоль русла рекиВ связи с разгулом стихией офис шерифа отдал распоряжение о проведении эвакуации 24 поселений вдоль русла рекиФото: REUTERS
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В штате Калифорния река под названием Русская (Russian River) вышла из берегов, затопив город Герневиль и ряд близлежащих населенных пунктов. Причиной этому стали сильные дожди, которые уже идут на спад.

"Вода пришла очень быстро вчера ночью. Можно было практически видеть, как она поднималась, и она точно застала врасплох даже опытных любителей понаблюдать за наводнением. К сожалению, по соседству с нами у нескольких человек машины и пикапы затопило", - приводит издание SFGate слова одного из местных жителей.

В связи с разгулом стихией офис шерифа отдал распоряжение о проведении эвакуации 24 поселений вдоль русла реки. Согласно прогнозам, это наводнением имеет все шансы стать самым серьезным за последние 24 года, однако уровень воды пока не преодолел критическую отметку.

Стоит отметить, что один из двух пунктов приема эвакуированных размещен в здании центра искусств города Себастополь. По данным местного исторического общества, этот населенный пункт получил свое название благодаря произошедшей там в середине XIX века крупной драке, которую свидетели сравнили с битвой за Севастополь во время Крымской войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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