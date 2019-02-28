2019-02-28T07:48:37+03:00
Экономика

Ритейлеры просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

Платежные системы подозревают в нарушении антимонопольного законодательства
Юлия ДИВЕЕВА
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Платежные системы Visa и Mastercard подозревают в нарушении закона о защите конкуренцииПлатежные системы Visa и Mastercard подозревают в нарушении закона о защите конкуренцииФото: Анастасия ОСИПОВА
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Возбудить уголовное дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) российские ритейлеры. Заявление поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

По их мнению, в действиях Visa и Mastercard есть признаки нарушения закона о защите конкуренции, "а именно злоупотребление доминирующим положением".

"Действия ответчиков на рынке платежных карт, являющиеся предметом данного заявления, выражаются в установлении ответчиками размера межбанковской комиссии, который оказывает негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли", - указывается в документе.

Как пояснили ритейлеры, межбанковская комиссия влияет на размер торговой уступки - суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги, передает РИА Новости.

Заявители указали, что Mastercard для продавцов непродовольственных товаров применяет более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. Это дает необоснованные преимущества продавцам, в отношении которых ставки комиссий ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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