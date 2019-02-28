2019-02-28T08:35:38+03:00
В мире

Абэ не исключил возможность переизбрания на должность премьера на четвертый срок

Срок действия полномочий действующего главы кабмина Японии истекает осенью 2021 года
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности своего переизбрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и на должность премьер-министра в четвертый разПремьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности своего переизбрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и на должность премьер-министра в четвертый разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможности своего переизбрания на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и на должность премьер-министра в четвертый раз. Об этом он заявил в ходе заседания бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Дела нашей партии мы обсудим внутри ЛДП. Об этом можете не беспокоиться", - заявил Абэ.

Как сообщает агентство Kyodo, глава Исполнительного совета ЛДП Кацунобу Като заявил, что Абэ получит возможность переизбраться на четвертый срок в случае изменения устава партии. Согласно действующим правилам, глава ЛДП не может занимать свой пост в течение более 9 лет, а также переизбираться более трех раз.

В настоящий момент ЛДП обладает большинством мандатов в парламенте. По этой причине партия имеет возможность выбирать своего лидера на пост главы правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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