Фигуристы из Самарской области поборются за призовые места на Всемирной универсиаде

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-28T09:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигуристы из Самарской области представят страну на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. В сборную России вошли 18 самарских спортсменов: Софья Евдокимова и Егор Базин примут участие в соревнованиях в танцах на льду, а команда «Дрим Тим» поборется за награды в синхронном катании. Накануне отъезда в Красноярск молодые спортсмены встретились с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который пожелал фигуристам удачи.

- У вас есть все, чтобы достичь успеха на соревнованиях такого высокого уровня, - отметил глава региона. - Мы будем за вас болеть, переживать, как болели за Софью и Егора на Чемпионате России, на Чемпионате Европы. Результат очень достойный. Знаю, что и у наших синхронистов есть очень серьезные намерения выступить достойно. Но не буду вас «перегревать», сам занимался спортом, знаю, что такое нервотрепка перед стартом. Важно сохранять спокойствие, сконцентрироваться и просто показать то, на что вы способны.

Дмитрий Азаров подарил спортсменам памятные сувениры – термосы с символикой Самарской области, а болельщикам – флаг региона. По мнению вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Веры Богуш, у самарцев очень высокие шансы на победу. Команда «Дрим Тим» может занять призовые места, а дуэту Сони Евдокимовой и Егора Базина эксперты прочат самые высокие награды. Сами ребята настроены завоевать «золото».

- Два года назад на Универсиаде мы заняли второе место. Оно у нас уже есть, а третьего мы не хотим, - поделился своими планами Егор.

Универсиада в Красноярске стартует 2 марта и продлится до 12 марта. Самарская команда «Дрим Тим» будет выступать 8 и 9 марта: в первый день синхронисты откатают короткую программу, во второй день – произвольную.

ИСТОЧНИК KP.RU