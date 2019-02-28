2019-02-28T11:02:55+03:00
Общество

В Госдуме предлагают учредить в России День без смартфона

Соответствующий запрос уже был направлен министру цифрового развития Константину Носкову
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предлагают ввести день без смартфона, чтобы снизить зависимость россиян от мобильных устройств и интернетаВ Госдуме предлагают ввести день без смартфона, чтобы снизить зависимость россиян от мобильных устройств и интернетаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России может появиться День без смартфона. Это мероприятие депутаты предлагают проводить ежегодно по аналогии с «Часом Земли».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил и направил данное предложение министру цифрового развития Константину Носкову.

Если инициатива будет поддержана, то это первый шаг на пути снижения зависимости людей от сотовых телефонов и социальных сетей. Наличие данной проблемы нельзя отрицать. Многие социологические опросы показывают, что более 80% жителей мегаполисов постоянно пользуются мобильными устройствами.

"А всего 15 лет назад этот показатель был на уровне 10-15%. Люди начинают утрачивать свои социальные навыки, перестают творчески мыслить и теряют морально-нравственные ценности", - цитирует RT депутатский запрос министру.

Гаджеты наносят вред здоровью детей и взрослых. Телефоны, ноутбуки, планшеты есть в каждом доме, а иногда у каждого члена семьи. Даже ВОЗ озаботилась данной проблемой и ставит перед собой задачи, как защитить подрастающее поколение от излучения.

Кстати, не исследователи не раз подтверждали, что если ребёнок долго смотрит в дисплей смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку, устают глаза, происходят изменения в психике, сообщает телеканал "360".

Вредные смартфоны: ученые доказали на крысах опасное излучение от телефонов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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