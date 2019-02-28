2019-02-28T11:22:54+03:00
Общество

В управлении делами президента прокомментировали закупку сигарет подведомственной организацией

Ранее на портале госзакупок был опубликован контракт на приобретение торговым домом "Кремлевский" крупной партии табачных изделий
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее на портале госзакупок был опубликован контракт на поставку табачных изделий в торговый дом "Кремлевский", подведомственный Управлению делами президентаРанее на портале госзакупок был опубликован контракт на поставку табачных изделий в торговый дом "Кремлевский", подведомственный Управлению делами президентаФото: EAST NEWS
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Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова назвала "обычной коммерческой деятельностью" закупкой крупной партии сигарет торговым домом "Кремлевский. По ее словам, табачные изделия были приобретены торговым домом не на бюджетные средства.

"Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются. Все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России", - заявила Крылова в интервью ТАСС.

Ранее на портале госзакупок был опубликован контракт на поставку табачных изделий в торговый дом "Кремлевский", подведомственный Управлению делами президента. Согласно документу, предполагалось поставить торговому дому 360 тысяч сигарет различных марок, произведенных на отечественных табачных фабриках, расположенных в Липецке и Калуге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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