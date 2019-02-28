2019-02-28T11:50:05+03:00
Общество

Стать общественным наблюдателем в местах лишения свободы станет сложнее

В стране планируют ужесточить порядок, который был утвержден 10 лет назад и дать на проверку общественников 120 дней вместо 90
Ася РОМАНЧУК
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В России могут ужесточить требования к общественным наблюдателям в тюрьмахВ России могут ужесточить требования к общественным наблюдателям в тюрьмахФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В ближайшее время может измениться порядок отбора общественных наблюдателей в места лишения свободы. До сих пор данная процедура регламентируется документом, который был утвержден 10 лет назад, теперь его решили пересмотреть.

Проверять претендентов в общественные наблюдательные комиссии (ОНК) будут 120 дней вместо 90, как сейчас. Изменится порядок финансирования и отчетность комиссий, а полномочия общественников могут расширить. Рекомендации представит Общественная палата, все предложения попадут на стол к президенту.

Сейчас стоит цель повысить эффективность работы наблюдателей. Как и в любой сфере, текущая деятельность упирается в финансовые траты: это проезд к колониям, приобретение расходных материалов и оплату средств связи. Сейчас это ложится на плечи членов ОНК, но есть предложение организовать финансирование из региональных бюджетов

В Общественной палате уверены, что изменить надо и сам порядок формирования ОНК. Выдвигать своих кандидатов смогут некоммерческие организации, которые существуют не менее 3 лет (сейчас 5 лет). Отбор не должен проводиться по формальным признакам, чтобы пресечь корыстные интересы, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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