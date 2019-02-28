В США пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку из-за запаха на борту

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-28T12:46:39+03:00

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Самолет Boeing 737-900 авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Чикаго-Сиэтл совершил экстренную посадку в аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол (штат Миннесота) из-за постороннего запаха на борту, который вызвал проблемы с дыханием у 12 пассажиров и работников авиаперевозчика.

Как сообщает агентство NBC News, на борту самолета находились 144 человека. После приземления четыре члена экипажа были госпитализированы. Еще шести работникам авиакомпании и двум пассажирам была оказана медицинская помощь на месте.

Сообщается, что источник неприятного запаха в салоне определить не удалось. В настоящий момент специалисты ведут осмотр салона лайнера с целью установления причин случившегося; в связи с этим лайнер был снят с рейса. Пассажирам авиакомпании было предложено продолжить полет в Сиэтл на другом лайнере.

ИСТОЧНИК KP.RU