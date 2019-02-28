В Киеве заявили о заинтересованности НАСА в привлечении Украины к исследованию Луны

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-28T11:57:39+03:00

Украина и США готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях

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Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый в ходе встречи с администратором НАСА Джимом Бриденштайном обсудил ряд вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях. Также собеседники затронули перспективы активизации двустороннего диалога Киева и Вашингтона в этой сфере.

Судя по сообщению посольства Украины в США в "Фейсбук", Бриденштайн выразил Украине благодарность за поддержку космических инициатив НАСА, а также "подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны".

В качестве примера положительного украинского-американского взаимодействия в сфере космоса стороны отметили проект «Антарес».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Киев намерен создавать современные ракеты для освоения космоса, а также боевые ракетные комплексы. В качестве примера взаимодействия с Вашингтоном в этой сфере секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов тогда привел запуск американской ракеты-носителя "Антарес".

ИСТОЧНИК KP.RU