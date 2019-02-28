Умерла звезда сериала "Нашествие" актриса Лиза Шеридан

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-28T12:07:14+03:00

О причине смерти актрисы пока что не сообщалось

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В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист". Об этом сообщил ее менеджер Митч Клем.

"Очевидно, мы все были ошеломлены этой сокрушительной потерей. Лиза была глубоко любима. Мы убиты горем", - сказал Клем.

Соболезнования по случаю гибели Шеридан также выразили ее друзья и коллеги по актерской работе. "Очень редко находятся добрые и нежные души, такие как она [Шеридан] в индустрии кино, этом городе... в мире в целом. Она была по-настоящему одним из самых милых и нежных людей, с которым я была знакома в течение своей жизни", - написала в Facebook актриса Донна Д'Эрико, которая работала с Шеридан.

Как сообщает издание Deadline, Шеридан скончалась в своем доме в Новом Орлеане. Причины ее смерти в настоящий момент неизвестны.

За свою карьеру Шеридан снялась в 44 сериалах и фильмах. Среди ее последних работ — фильмы «Странная природа» и сериал «Всё еще король».

ИСТОЧНИК KP.RU