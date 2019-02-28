Украину могут оштрафовать за отказ от участия в "Евровидении"

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-28T12:31:33+03:00

В этом году "Евровидение" пройдет в Израиле Фото: СОЦСЕТИ

По словам представителя руководства НОТУ Александры Кольцовой, Киев может ограничиться трансляцией конкурса и избежать штрафа, однако этому мешают долги перед Европейским вещательным союзом

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Украина может быть оштрафована за отказ от участия в "Евровидения". Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

"Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди", - заявила Кольцова в эфире телеканала "Прямий". При этом она не ответила на вопрос, должна ли НОТУ платить штраф за отказ от участия в конкурсе.

Кольцова отметила, что в контракте с участником прописан пункт о штрафных санкциях за невыполнение договора. По ее словам, НОТУ может попытаться найти компромиссный вариант, "просто транслируя конкурс", однако это является маловероятным из-за больших долгов перед Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Национальный отбор на Евровидение на Украине сопровождался многочисленными скандалами, связанными с требованием к участникам не иметь связей с Россией. Певица Maruv, победившая в финале отбора, отказалась от участия в конкурсе, заявив, что испытывает давление несмотря на готовность отказаться от концертов в России весной этого года. Затем от участия отказались группы Freedom Jazz и Kazka, после чего НОТУ заявила об отказе Киева от участия в конкурсе.

maruvofficial Maruv будет представлять Украину в Тель-Авиве на Евровидении

ИСТОЧНИК KP.RU