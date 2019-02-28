Украину могут оштрафовать за отказ от участия в "Евровидении"
Украина может быть оштрафована за отказ от участия в "Евровидения". Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.
"Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди", - заявила Кольцова в эфире телеканала "Прямий". При этом она не ответила на вопрос, должна ли НОТУ платить штраф за отказ от участия в конкурсе.
Кольцова отметила, что в контракте с участником прописан пункт о штрафных санкциях за невыполнение договора. По ее словам, НОТУ может попытаться найти компромиссный вариант, "просто транслируя конкурс", однако это является маловероятным из-за больших долгов перед Европейским вещательным союзом (ЕВС).
Национальный отбор на Евровидение на Украине сопровождался многочисленными скандалами, связанными с требованием к участникам не иметь связей с Россией. Певица Maruv, победившая в финале отбора, отказалась от участия в конкурсе, заявив, что испытывает давление несмотря на готовность отказаться от концертов в России весной этого года. Затем от участия отказались группы Freedom Jazz и Kazka, после чего НОТУ заявила об отказе Киева от участия в конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU