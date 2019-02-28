Абэ согласовывает экстренный телефонный разговор с Трампом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-28T12:45:38+03:00

Глава японского правительства хочет получить более подробную информацию о саммите США-КНДР в Ханое

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решает вопрос об экстренном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом для получения более подробной информации о завершившемся в Ханое саммите американского лидера с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в четверг, 28 февраля, на пресс-конференции в Токио.

«Мы экстренно собираем информацию о деталях американо-северокорейского саммита», - сказал Ёсихидэ Суга. Генеральный секретарь кабмина сообщил, что этим также занимается группа японских дипломатов, специально направленных в Ханой. Сейчас экстренно согласовывается вопрос о телефонном разговоре премьера Абэ и президента Трампа», - заявил он.

Глава японского правительства уже провел внеочередные консультации с руководством МИД. Он обсудил встречу президента США и лидера КНДР в Ханое, на которой не удалось достичь договоренности.

Ранее Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите США-КНДР в четверг, 28 февраля. Он заявил, что Вашингтон пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей.

Второй в истории саммит США-КНДР стартовал в Ханое в среду, 27 февраля. Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидеры обеих стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в Вашингтоне и Пхеньяне.

ИСТОЧНИК KP.RU