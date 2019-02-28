2019-02-28T13:09:48+03:00
Экономика

России попросила Польшу выдать бывшего вице-президента "Пробизнесбанка"

Ярослав Алексеев в 2017 году был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск
Марина ВЕНЦОВА
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Ярослава Алексеева подозревают в присвоении банковских средств в составе организованной группы.Ярослава Алексеева подозревают в присвоении банковских средств в составе организованной группы.
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Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева. Его подозревают в присвоении банковских средств в составе организованной группы.

"Еще 30 января Генеральной прокуратурой РФ был направлен запрос о выдаче Алексеева в министерство юстиции Республики Польши", - цитирует ТАСС данные Генпрокуратуры.

Басманный суд Москвы в 2017 году принял решение о заочном аресте банкира. В соответствии с материалами дела Алексеев вступил в организованную группу, которая была создана председателем правления "Пробизнесбанка" Александром Железняком и совместно с президентом банка Сергеем Леонтьевым.

С сентября 2014 по июль 2015 года, по данным следствия, банкиры путем выдачи кредитов фиктивным компаниям, незаконно присвоили 2,5 млрд рублей.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что в рамках данного дела уголовные дела фигурантами являются бывший вице-президент по развитию бизнеса «Пробизнесбанк» Вячеслав Казанцев, вице-президент по финансам - заместитель председателя правления Александр Ломов, начальник департамента корпоративных финансов Николай Алексеев, начальник управлению по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова, начальник управления по работе с проблемной задолженностью, генеральный директор «Коллекторское агентство «Лайф» Сергей Калачев, руководителт ряда лжепредприятий Игоря Поликарпова, Алексея Симакова, Андрея Данукина, Людмилы Шпагиной, Оксаны Кравченко, а также иных неустановленных владельцев, руководителей и сотрудников Банка и финансовой группы «Лайф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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