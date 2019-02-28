Песков: влияние из США на работу интернета в России возможно
Кремль не собирается ограничивать или как-то искусственно сужать потенциал задействования интернета, а законопроект о суверенном Рунете принимается для защиты от возможного влияние из США на работу интернета в России. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наверняка возможно», - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о вероятности вмешательства с территории США в работу интернета в России. По словам Пескова речь идет о том, что «рамочное администрирование всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями».
«Исходя из этого, из таких потенциальных угроз как раз и осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете», - сказал он.
«Это не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием. Это связано с защитой от подобных противоправных действий», - уверил Песков.
Напомним, 12 февраля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об устойчивой работе российского интернета. Данный закон направлен на защиту рунета в случае возникновения угрозы из-за рубежа. Сайт kp.ru писал о том, что правительство РФ пообещало выделить на реализацию проекта около 20 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU