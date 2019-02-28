2019-02-28T13:23:38+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова украинского экс-министра о «распаде» России

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что в стране нет никаких предпосылок для развала
Марина ВЕНЦОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил мнение бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что российская история якобы закончится распадом.

"Я уверен, что ничего не распадется, как бы ни мечтал об этом этот господин. Потому что Россия только крепнет, Россию объединяет русский народ, который в своё время взял под защиту многие малые народы, населяющие нашу территорию», — цитирует его RT.

Джабаров утверждает, что нет никаких оснований для распада России. «А за ядерное оружие пусть не переживает, потому что оно под надёжным контролем», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались».

Аналитики и эксперты иностранных государств, а также российские оппозиционеры уже неоднократно предрекали крах России. Так, ранее сайт kp.ru, например, писал о том, что аналитики американской разведывательно-аналитической компании «Стратфор» уже предрекали РФ кризис, а потом и развал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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