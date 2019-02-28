В Совфеде прокомментировали слова украинского экс-министра о «распаде» России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил мнение бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что российская история якобы закончится распадом.
"Я уверен, что ничего не распадется, как бы ни мечтал об этом этот господин. Потому что Россия только крепнет, Россию объединяет русский народ, который в своё время взял под защиту многие малые народы, населяющие нашу территорию», — цитирует его RT.
Джабаров утверждает, что нет никаких оснований для распада России. «А за ядерное оружие пусть не переживает, потому что оно под надёжным контролем», — подчеркнул он.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что история России «закончится распадом», так как «все империи распадались».
Аналитики и эксперты иностранных государств, а также российские оппозиционеры уже неоднократно предрекали крах России. Так, ранее сайт kp.ru, например, писал о том, что аналитики американской разведывательно-аналитической компании «Стратфор» уже предрекали РФ кризис, а потом и развал.
ИСТОЧНИК KP.RU