Песков: просьба конгрессменов США подготовить доклад о доходах Путина - русофобская потуга

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-28T13:49:10+03:00

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К решению американских законодателей, потребовавших от разведслужб США раскрытия данных о доходах и имуществе президента России Владимира Путина, нельзя относиться серьезно, это проявление «русофобской потуги». Соответствующие мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, он, если будет соответствующее сообщение СМИ читать в дайджестах, ознакомится и с этой информацией» - сообщил пресс-секретарь президента.

По словам Песков «последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц». «Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», - сказал он.

«Но вряд ли стоит к этому относиться серьезно. Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», - добавил представитель Кремля.

Ранее kp.ru сообщал, что Конгрессмены Соединенных Штатов хотят узнать о доходах российского президента и в Палате представителей подготовили соответствующий законопроект. Свою инициативу они объяснили якобы имевшими место попытками России подорвать американскую демократию.

ИСТОЧНИК KP.RU