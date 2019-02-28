2019-02-28T13:35:45+03:00
Общество

Украина откажется от выступления на "Евровидении" 2020 года в случае победы России в этом году

По словам представителя Национальной общественной телерадиокомпании страны Александры Кольцовой, в таком случае может быть огранизован конкурс "Лучшая песня Украины"
Александр ДЖУМАЕВ
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Украина бойкотирует Евровидение 2020 в случае проведения его в России.Украина бойкотирует Евровидение 2020 в случае проведения его в России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина откажется от участия в "Евровидении-2020" в случае победы России на конкурсе, который пройдет весной этого года. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

"Если победит РФ, то я предлагаю [в следующем году] просто делать конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", - сказала она в эфире телеканала "Прямой".

Ранее Кольцова также заявила о возможности наложения на Киев штрафа за отказ от участия в конкурсе. При этом она отметила, что компромиссным вариантом может стать "просто трансляция конкурса", однако это может быть затруднено в связи с долгами НОТУ перед Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Украина отказалась от участия в "Евровидении" после того, как участники финала национального отбора последовательно приняли решение не ехать на конкурс. По словам певицы Maruv, победившей в финальном раунде, на нее было оказано давление из-за ее концертов в России, запланированных на апрель этого года; при этом исполнительница заявила о готовности отказаться от гастролей ради участия в "Евровидении", однако ей были предложены неприемлемые условия контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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