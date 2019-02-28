2019-02-28T13:40:53+03:00
Экономика

Минпромторг назвал примерный ассортимент товаров в палатках и ларьках

Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларькахВ Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларькахФото: Андрей МИРЕЙКО
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На прилавках палаток и ларьков, которые могут вернуться на улицы Москвы, появятся предметы повседневного потребления. Об этом рассказали в Минпромторге.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что определенного списка товаров законопроект не предусматривает, однако точно известно, что сигареты и алкоголь в палатках продавать не будут.

«Что касается продажи алкогольной продукции и табака в нестационарных торговых объектах, то в настоящее время такая деятельность запрещена законодательством. Законопроект, подготовленный Минпромторгом России, не предусматривает изменение существующего порядка реализации данных видов продукции», — цитирует чиновника RT.

Замминистра подчеркнул, что порой киоски и ларьки могут быть единственным гарантированным каналом сбыта для местных производителей. Обильные торговые объекты могут обеспечить горожан свежими фруктами, овощами, выпечкой, мясными деликатесами и другими продуктами напрямую от производителя по умеренным ценам.

Напомним, ранее в Госдуме поддержали возвращение палаток в российские города. Проект закона вызвал немало споров, однако считается, что возврат к локальной торговле принесет немалую пользу, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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