Кремль: новые санкции Вашингтона станут дополнительным ударом по отношениям России и США

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-28T14:15:02+03:00

Однако пресс-секретарь президента отметил, что российская экономика в значительной степени приспособилась к существующим ограничениям и сможет приспособиться к возможному их усилению

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Законопроект о новых санкциях США может стать очередным ударом по российско-американским отношениям. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «во-первых, никакой окончательной редакции американских санкций нет, есть законопроект, мы, безусловно, обратили на это внимание». «Мы, конечно, будем внимательно наблюдать за ходом прохождения этого законопроекта, пока вряд ли можно говорить, что он в окончательной редакции» - сказал он.

Песков отметил, что «безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям».

Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента, российская экономика в значительной степени уже приспособилась к существующим санкциям, так же сможет приспособиться и к возможному их усилению.

«Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», - сказал он, комментируя возможное влияние новых санкций на стабильность российской банковской системы.

14 февраля в США появился обновленный законопроект с дополнительными антироссийскими санкциями. Документ был назван «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Цель нового санкционного проекта — наказать Россию за вмешательство в американские выборы и агрессию на Украине, под которой сенаторы подразумевают инцидент в Керченском проливе.

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ИСТОЧНИК KP.RU