2019-02-28T14:06:52+03:00
Политика

Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения его поручений по туризму

Срок выполнения данного поручения - до 31 марта
Марина ВЕНЦОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страну разобраться, в связи с чем поручения по туризму не выполняются в срок. По поручению главы государства Кабинет министров также должен подготовить предложения по реализации неисполненных задач.

"Правительству Российской Федерации проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации", - говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, на период до 2035 года при разработке проекта стратегии развития туризма в России нужно предусмотреть включение в нее мероприятий по развитию речных и морских круизных маршрутов.

Во время оглашения послания Федеральному собранию, как сообщал сайт kp.ru, Путин указал на необходимость развития регионального туризма и повышения привлекательности нашей страны для путешественников из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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