В сирийском Алеппо открылась восстановленная больница

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-28T14:09:12+03:00

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В сирийском городе Алеппо начал работать госпиталь. Благодаря этому сотни жителей района Ханану получили возможность обратиться ко врачу, не преодолевая огромные расстояния по развалинам города.

Во время боевых действий, госпиталь захватили боевики и обустроили здесь одну из своих опорных точек. А после освобождения сирийских земель, здесь сразу же начались восстановительные работы.

В настоящее время больницу открыли, однако она восстановлена еще не полностью. Специалисты продолжают вести реставрационные работы, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что в Алеппо планируется открыть 14 медицинских пунктов для оказания медицинской помощи бедным слоям населения. В поликлиниках будут принимать пациентов совершенно бесплатно, ведь многие во время войны потеряли все свои сбережения и лишились дома, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU