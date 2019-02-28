Лавров: Россия готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистана

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-28T15:02:56+03:00

Министр иностранных дел РФ заявил, что Москва может помочь в деэскалации индо-пакистанского конфликта

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования кризиса в отношении.

«Если они захотят, то конечно», - сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал, что считает необходимым сесть за стол переговоров с руководством Индии, чтобы урегулировать кризис в отношениях путем диалога. Он подчеркнул опасность дальнейший эскалации напряженности в отношениях между соседними странами.

Сайт kp.ru сообщал в среду, 27 февраля, Пакистан сбил два индийских самолета, предположительно нарушивших воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне самолетов. Как писал сайт kp.ru, спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели: индийская сторона заявила о сбитом истребителе F-16 ВВС Пакистана. Утром, 28 февраля, артиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны с пакистанской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU