В Воронеже создадут единый сервисный центр институтов развития

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-28T14:43:26+03:00

27 февраля единый сервисный центр ДОМ.РФ в Воронеже посетили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Воронежской области Александр Гусев

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В ходе их визита генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник рассказал, что ДОМ.РФ предложил перевести в Воронеж сервисные функции ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития (Корпорация МСП и Российский экспортный центр).

- Мы предложили ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в Воронеже. Это позволит создать дополнительно до 700 высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих мест в городе, – отметил Александр Плутник.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поручил подразделениям ВЭБ.РФ и координируемым институтам развития перевести часть сервисных функций в Воронеж. Базовой площадкой выступит единый сервисный центр ДОМ.РФ.

Единый сервисный центр ДОМ.РФ заработал в Воронеже в 2018 году. Компания переводит в Воронеж банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержка ИТ, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования. На сегодняшний день в центре работает 550 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU