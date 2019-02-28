Грузовое судно протаранило автомобильный мост в Корее

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-28T14:59:02+03:00

В итоге у корабля снесена мачта, а движение на дороге перекрыто [видео]

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Грузовое судно SEAGRAND протаранило автомобильный мост в Корее. Корабль, водоизмещением шесть тонн чуть не снес пролет конструкции, но все же мост оказался прочнее и остановил судно.

Все произошло в Пусане, недалеко от берега. Момент столкновения попал в объектив одной из видеокамер, установленных на улице. На записи видно, что судно медленно движется к препятствию. Сразу понятно, что пройти под мостом не получится, он слишком низкий. Но, возможно, у судна были технические неисправности и его не смогли остановить. В итоге палубу сносит дорожным полотном.

Водитель которые в этот момент находились на дороге, поспешили остановиться. Сейчас экстренные службы устанавливают, насколько серьезные повреждения получил мост. Кстати, есть информация, что судно из России, сообщает Пятый канал.

Ранее серьезное ЧП произошло на приморском судне «Партизан», которое шло в Южную Корею. На сухогрузе вспыхнул пожар – а затем прогремел взрыв. Все случилось на передней палубе, но экипаж успел самостоятельно справиться с огнем.

В Корее судно протаранило автомобильный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU