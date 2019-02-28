Путин: необходимо повысить требования к сдаче ПДД

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-28T15:14:48+03:00

Президент РФ также считает, что нужно расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений

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Повышение безопасности на дорогах России остается актуальной задачей, в связи с этим существует необходимость повышения требования к выдаче водительских прав. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России

«Актуальной задачей остается повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной: каждый день в ДТП погибает почти 50 и получают ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», - сказал глава государства.

Путин считает, что «необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав».

Ранее kp.ru писал об одной из мер повышения безопасности на дорогах министерство транспорта России - рекомендации региональным властям перекрасить белые разделительные полосы в более заметный желтый цвет. Также в апреле прошлого года было принято решение усложнить разметки на дорогах и ввести так называемую вафельную, на которую нельзя заезжать, пока ее не проехал впереди идущий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU