Путин заявил о стабилизации военной ситуации в Сирии

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-28T15:39:36+03:00

Президент РФ также подчеркнул, что в ближайшее время в стране отдельные очаги террористов будут подавлены

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Президент России Владимир Путин отметил, что в Сирии стабилизировалась военная ситуация. В в ближайшее время, по словам российского главы, в стране отдельные очаги террористов будут подавлены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории. В совместном заявлении стран указывается, что американское командование группировкой в районе Эт-Танф препятствует выходу беженцев.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал «не мешкая» эвакуировать людей из сирийского лагеря «Эр-Рукбан». Политик также подчеркнул, что тратить время на планирование новых гуманитарных конвоев не стоит. Напомним, ранее при содействии России и Сирии для беженцев сирийского лагеря "Эр-Рукбан"был доставлен гуманитарный конвой с 1080 тоннами продовольствия, медикаментами и предметами первой необходимости. Военная полиция РФ сопровождала гуманитарные колонны на всем протяжении маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны "Эт-Танф".

ИСТОЧНИК KP.RU