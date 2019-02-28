После телефонного разговора с Трампом Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-28T15:44:54+03:00

Глава японского правительства сообщил, что Токио поддерживает позицию американского лидера, который не пошел на уступки на пути к денуклеаризации Корейского полуострова

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о своей готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как в Ханое у северокорейского лидера состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующие заявление глава японского правительства сделал в четверг, 28 февраля, по итогам экстренного телефонного разговора с американским лидером.

«Теперь я должен встретиться с председателем Ким Чен Ыном», - сказал он.

Абэ сообщил, что Токио поддерживает позицию Трампа, который не пошел на уступки на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, глава Белого дома исходил «из твердой решимости осуществить денуклеаризацию».

«Мы поддерживаем решение господина Трампа», - подчеркнул Абэ.

Глава японского правительства подчеркнул, что Токио продолжит находиться в тесном контакте с Вашингтоном по ракетно-ядерной проблеме КНДР.

Утром 28 февраля, Абэ провел внеочередные экстренные консультации с руководством МИД. Он обсудил встречу президента США и лидера КНДР в Ханое, на которой не удалось достичь договоренности, а также поставил вопрос о подготовки телефонного разговора с президентом США

Ранее Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите в Ханое и заявил, что Соединённые Штаты пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей.

Напомним, что Второй в истории саммит США-КНДР стартовал в среду, 27 февраля. Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидеры стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в Вашингтоне и Пхеньяне.

ИСТОЧНИК KP.RU