Захарова: действия США по Венесуэле ведут к катастрофическим последствиям

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-28T16:15:31+03:00

Представитель МИД РФ сообщила, что Россия не будет голосовать за американскую резолюцию в отношении Боливарианской Республики, поскольку это - смесь демагогии и ультиматума

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Действия Вашингтона в Венесуэле - не просто грубые, а глупые и ведущие к катастрофическим последствиям. Соответствующtе мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «даже та часть международного сообщества, которая если еще не поддакивала, то давала полный карт-бланш в связи с заявлениями Вашингтона о наличии всех опций на столе, сейчас как минимум начала многозначительно помалкивать».

«Видимо, просто нашли в себе силы публично согласиться с безальтернативностью мирного пути решения венесуэльского вопроса», - сказала она.

Говоря о действиях Вашингтона, представитель МИД заявила, что они «были настолько топорными, не просто грубыми, а глупыми, ведущими к катастрофическим последствиям, что даже тем, кто безропотно, всегда без каких-либо вопросов, поддерживали политику Вашингтона на любых направлениях, пришлось задуматься».

Захарова также сообщила, что Россия не поддержит внесенный Вашингтоном в СБ ООН проект резолюции по ситуации в Венесуэле. «Ничего нового там нет: все та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований. Естественно, такой проект российская сторона поддержать не сможет» - заявила она.

Напомним, что 28 февраля, на рассмотрение Совета Безопасности ООН внесен проект резолюции по Венесуэле, подготовленный Россией. По словам официального представителя постпредства РФ при международной организации Федора Стржижовского, проект был представлен после внесения в Совбез американской резолюции. Голосование в Совете Безопасности по обоим проектам состоится в четверг. Однако резолюцию США рассмотрят раньше, а затем сразу проголосуют.

ИСТОЧНИК KP.RU