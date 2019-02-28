2019-02-28T16:45:41+03:00
В мире

Пакистан готов освободить взятого в плен индийского пилота

Премьер-министр исламской республики подчеркнул, что Исламабад отпустит военнослужащего, если это приведет к деэскалации
Елена Гильманова
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ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолетаВВС Пакистана сбили два индийских военных самолетаФото: скрин с видео
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Исламабад передаст на родину одного из двух задержанных пилотов индийских ВВС. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая перед парламентом страны в четверг, 28 февраля.

«Мы приняли решение освободить в пятницу взятого в плен индийского пилота в качестве мирного жеста», — цитирует премьера телеканал Geo TV.

По словам Хана, вечером в среду, 27 февраля, он «попытался обсудить» ситуацию со своим индийским коллегой Нарендрой Моди по телефону.

Премьер-министр подчеркнул, что Пакистан отпустит пилота, «если это приведет к деэскалации». Однако, если Индия предпримет «агрессивные действия», Исламабад будет вынужден отвечать.

Хан также выразил надежду, что международное сообщество «не допустит дальнейшей эскалации напряженности». Ранее он заявил, что считает необходимым сесть за стол переговоров с руководством Индии, чтобы урегулировать кризис в отношениях путем диалога.

Напомним, что в среду, 27 февраля, Пакистан сбил два индийских самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже пилот одного из сбитых индийских самолетов был арестован. Нью-Дели резко осудил публикацию Исламабадом видео допроса пилота своих ВВС и заявил, что ожидает немедленного возвращения своего военнослужащего, оказавшегося в пакистанском плену. Об этом было заявлено временному исполняющему обязанности посла Пакистана в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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