2019-02-28T16:49:32+03:00
В мире

Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня

СМИ сообщают, что Исламабад нанес авиаудары в районе индийских штатов Кашмир и Джимал
Елена Гильманова
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Артиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны со стороны пакистанского КашмираАртиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны со стороны пакистанского КашмираФото: REUTERS
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В четверг, 28 февраля, Пакистанская армия вновь нарушила режим прекращения огня и нанесла авиаудары на Севере Индии в штате Джамму и Кашмир.

Агентство ANA сообщает, что по их данным, огонь был открыт около 15:00 часов по местному времени (13:30 мск). Авиаобстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар.

Это уже второе подобное нарушение за день. Ранее около 06:00 утра по местному времени (03:30 мск), пакистанские военные произвели обстрел индийской территории. В ответ артиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны со стороны пакистанского Кашмира. Перестрелка продолжалась в течение часа. Как сообщал ранее сайт kp.ru, ВВС Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты.

По данным телеканала NDTV, ВВС Индии смогли помешать авиации Пакистана нанести точные удары по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира. NDTV также сообщает, участие в воздушном бою в среду, 27 февраля приняли восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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