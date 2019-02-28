СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-28T17:00:52+03:00

Медведев заявил о том, что неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты до 1 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер - министр РФ отметил, что соответствующий законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что законопроект о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам будет принят Госдумой в весеннюю сессию. Первую доплату россияне получат до 1 июля текущего года, сообщается на сайте правительства.

- Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года, - подчеркнул Медведев.

Премьер - министр РФ также заметил, что на сегодняшний день закон предусматривает, что малообеспеченные пенсионеры должны получать не меньше установленного прожиточного минимума.Но, как подчеркнул Медведев, зачастую это достигается за счет индексаций и надбавок.

Новый законопроект предлагает за счет дополнительных выплат довести пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом ее индексировать.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума. Речь идет об изменении механизма социальных выплат малообеспеченным пожилым людям.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU