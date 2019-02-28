Захарова: действия ВС Пакистана и Индии создают опасность военного столкновения

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-28T17:11:55+03:00

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва готова оказывать поддержку силам Нью-Дели и Исламабада в сфере контртеррора

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Москва обеспокоена эскалацией напряженности на индо-пакистанской границе и считает, что действия вооруженных сил двух стран в приграничной зоне создают опасность военного столкновения. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 28 февраля.

«Мы обеспокоены эскалацией напряженности в отношениях Индии и Пакистана, опасным маневрированием вооруженных сил двух государств в районе линии контроля, чреватым прямым военным столкновением», - сообщила Захарова.

Представитель МИД заявила, что Россия призывает стороны к проявлению максимальной сдержанности и решению спорных вопросов политико-дипломатическим путем, в соответствии с положениями Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

«Подтверждаем готовность оказывать всемерную поддержку усилиям Индии и Пакистана в сфере контртеррора» - заявила она.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить Индии и Пакистану переговорную площадку для урегулирования кризиса в отношениях.

Напомним, как сообщал kp.ru, эскалация конфликта началась 14 февраля, когда в индийской части Кашмира террорист-смертник подорвал себя у автоколонны индийской армии. Неделю спустя индийские ВВС нанесли авиаудар по тренировочному лагерю этой группировки на территории Пакистана. Тогда утром 27 февраля Пакистан обстрелял индийский пограничный блокпост, ранив несколько солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU