Манчестер Юнайтед одолел Кристал Пэлас в 28 туре АПЛ

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-28T17:29:28+03:00

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Фото: REUTERS

«Красные дьяволы» одержали победу со счетом 3:1 и сократили отставание от Арсенала в одно очко.

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В матче 28-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед оказался сильнее, чем «Кристал Пэлас»: на гол Джоэла Уорда («Кристал Пэлас») пришелся дубль тяжеловеса МЮ Ромелу Лукаку и один гол Эшли Янга.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» всего на один балл.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ, крупно обыграв «Уотфорд» - 5:0.

«Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» благодаря единственному голу Серхио Агуэро, забитому на 59-й минуте с пенальти.

Таким образом, положение вещей в турнирной таблице не изменилось, Ливерпуль все еще лидирует, Манчестер Юнайтед под предводительством Уле-Гуннара Сульшера идет в гору, поднимаясь вверх по рейтингу в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU