В Шереметьево возвращается самолет, вылетавший в Варшаву

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-28T17:24:25+03:00

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В столичный аэропорт «Шереметьево» возвращается самолет, вылетевший в 15.52 рейсом Москва-Варшава из терминала E.

- Самолет возвращается в Шереметьево. По технической причине. Ориентировочно должен приземлиться в 17.20, - сказали в справочной аэропорта «Шереметьево».

В аэропорту пока не называют точную причину возвращения борта. Говорят, что пожарные и «скорые помощи» не готовятся встречать лайнер. Появившиеся сообщения о дебошире и о проблемах с предкрылками пока не подтверждаются.

Речь о польском самолете Embraer 175, на борту которого может быть около 80 человек. Рейс выполняют авиакомпании «LOT» и «Аэрофлот». Комментарии от них пока не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU