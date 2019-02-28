2019-02-28T17:41:07+03:00
Политика

Захарова: Доклад Мюллера не следует комментировать как фактор российско-американских отношений

По словам официального представителя МИД РФ, подобные «заявления, клевету, фейки, дезинформация» мы наблюдаем практически каждый день и это стало нормальным
Елена Гильманова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль не считает нужным комментировать возможное обнародование доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы вмешательству РФ в выборы в США как фактор двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не считаю, что нужно комментировать конкретно этот доклад как фактор двусторонних отношений, потому что в российско-американских отношениях каждый день происходит нечто, что еще десятилетие назад, казалось бы, должно перевернуть эти отношения с ног на голову», - сказала она.

По словам Захаровой «сейчас это считается обыденным, и это мы наблюдаем практически каждый день со стороны Вашингтона: заявления, действия, санкции, списки, угрозы, клевета, фейки, дезинформация, это каждый день».

Представитель МИД заявила, что «положение этого доклада, информация, весь сюжет, который развивается вокруг доклада - это все ложится в канву истории двусторонних отношений» и таким образом «инициатором этой деградации становится Вашингтон».

Как писал сайт kp.ru, спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, помогала ли Москва Дональду Трампу обойти Хиллари Клинтон на выборах президента. В Кремле неоднократно опровергали бездоказательные обвинения Вашингтона в попытках повлиять на исход президентских выборов в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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