2019-02-28T18:09:39+03:00
Политика

Майора Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины

Приговор на данный момент не вступил в сиду и может быть обжалован
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Майора Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу УкраиныМайора Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
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Военнослужащего Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову осудили за государственную измену и шпионаж в пользу Украины. Решение было вынесено Северо-Кавказским окружным военным судом.

Долгополова приговорили к 10 годам колонии строгого режима, Сухоносову - к девяти годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Во время процесса оба полностью признали вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.

ФСБ сообщило, что Анну Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименок, а она привлекла к сотрудничеству с Киевом своего сожителя Дмитрия Долгополова, сообщает "РИА-Новости".

Вместе они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о частях и соединениях Черноморского флота. Ранее сайт kp.ru писал о том, что двух шпионов задержали в сентябре 2017 года.

ФСБ России: в Крыму задержаны шпионы.Двое граждан России подозреваются в сборе и передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну

ИСТОЧНИК KP.RU

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