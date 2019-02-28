Российские Су-30 и американские F-16 участвовали в воздушном бою между Пакистаном и Индией

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-28T18:32:03+03:00

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Участие в воздушном бою в среду, 27 февраля, приняли восемь индийских самолетов и 24 пакистанских, среди них оказались Российские истребители Су-30 и американские F-16, которые впервые сошлись в воздушном бою. Подробности авиаударов рассказал в четверг, 28 февраля, индийский телеканал NDTV.

Как сообщает NDTV, со стороны Пакистана участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder и четыре Mirage-3 французского производства. Остальные самолеты были истребителями сопровождения. Со стороны Индии - восемь самолетов, четыре из которых Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

Ранее телеканал сообщал, что ВВС Индии удалось помешать авиации Пакистана нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Нью-Дели территории спорного Кашмира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

Напомним, что недавно поступило сообщение о том, что Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня. Авиаобстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар. Это сталоо вторым подобным нарушение за день. Ранее пакистанские военные произвели обстрел индийской территории. В ответ артиллерия индийской армии ответила огнем на обстрел территории страны со стороны пакистанского Кашмира. Перестрелка продолжалась в течение часа. Как сообщал ранее сайт kp.ru, ВВС Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU