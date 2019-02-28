«Тотальная укранизация»: венгры выступили против украинского закона о госязыке

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-28T19:16:56+03:00

Новый законопроект может стать еще одним фактором ухудшения отношения между Венгрией и Украиной

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Венгры, проживающие на Украине, считают, что закон о госязыке является «тотальной украинизацией». Соответствующие заявление сделал в четверг заместитель председателя киевского общества венгров Тибор Томпа, комментируя намерение Рады принять во втором чтение в четверг, 28 февраля, закон о госязыке. Этот документ был одобрен парламентом в первом чтении в октябре прошлого года

«Венгры однозначно воспринимают этот закон как тотальную ассимиляцию», - заявил Томпа. Он отметил, что закон о госязыке исключает понятие регионального языка. По его словам, отсутствие нормы о развитии языков нацменшинств является тотальная украинизация.

«Что касается языкового закона, это, к сожалению, деструктивный закон. Я считаю, что он абсолютно не в сторону укрепления межнациональных отношений на Украине и вносит еще больший раздор, чем в свое время внес закон об образовании», - сказал Томпа.

Напомним, отношения Венгрии и Украины испортились на фоне дискуссий о киевском законе об образовании, сокращающем возможность обучения на Украине на других языках. В Будапеште считают, что закон нарушает права национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии сообщил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого указанного закона. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал этот закон «полуфашистским».

ИСТОЧНИК KP.RU