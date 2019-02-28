В 2018 году заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза

СЕГОДНЯ 19:40 2019-02-28T19:40:18+03:00

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В России растет заболеваемость корью. Данная болезнь косит жителей различный регионов, десятки случаев зарегистрированы от Москвы до Камчатки. Пока ведомства не приводят общую статистику с начала 2019 года, но только по данным за 2018-й можно судить, что болезнь распространяется быстро.

Роспотребнадзор приводит свою статистику: с 2017-го по 2018-й год было зафиксировано 2538 новых случаев заражения, 1414 у детей до 17 лет. Увеличение в 3,5 раза. Минздрав подтверждает, что заболеваемость растет. За последние годы пик болезни был в 2014 году – 3,23 случая на 100 тысяч населения. К 2017-му показатель упал до 05 случаев на 100 тыс.

Многие медики связывают рост показателей с отказом от прививок. Основной процент заболевших – 55,4% - это дети, из них 90 процентов не проходили вакцинацию.

Кстати, по данным Минздрава охват прививками россиян составляет более 97%, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в Екатеринбурге продолжается карантин из-за эпидемии кори. На сегодняшний день зафиксировано 35 случаев кори, которые медикам удалось подтвердить в лабораторных условиях. В числе больных - 28 детей и 7 взрослых, причем все школьники были не привиты. Последние пять случаев заражения корью были среди детей. Они уже прошли курс лечения и буквально вчера отправились домой.

ИСТОЧНИК KP.RU