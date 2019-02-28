2019-02-28T21:00:56+03:00
Общество

Компания «Трансмашхолдинг» показала фото обновленных купейных вагонов

Они поступят в пользование Федеральной пассажирской компании с 2019 по 2025 годы
Елена АКИМОВА
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Новые вагоны поступят в ФПК уже в 2019 году. ФОТО: ТрансмашхолдингНовые вагоны поступят в ФПК уже в 2019 году. ФОТО: Трансмашхолдинг
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Тверской вагоностроительный завод проводит последние испытания новых вагонов, которые поступят в пользование ФПК совсем скоро. Их интерьер показала компания «Трансмашхолдинг». Проект сделан по принципу двухвагонных сцепов, они будут выполняться в комплектации СВ, купейные, некупейные и штабные вагоны.

Пассажиры смогут воспользоваться душем. ФОТО: Трансмашхолдинг

Пассажиры смогут воспользоваться душем. ФОТО: Трансмашхолдинг

Интерьер выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на аккуратный диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Пассажиры смогут воспользоваться сейфом и вендинговым автоматом, который стоит в общем пространстве. Кроме туалета предусмотрен душ для пассажиров.

Межвагонные переходы герметизированные, это позволит поддерживать единый микроклимат и снижать уровень шума.

Компания-заказчик ждет 3730 таких вагонов к 2025 году. Первые из них ФПК получит уже в 2019 году, пишет газета «Известия».

Внутренняя отделка будет выполнена в серо-синих тонах. ФОТО: Трансмашхолдинг

Внутренняя отделка будет выполнена в серо-синих тонах. ФОТО: Трансмашхолдинг

ИСТОЧНИК KP.RU

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