2019-02-28T21:44:23+03:00
В мире

Маршруты 33 рейсов российских авиакомпаний изменены из-за конфликта Пакистана и Индии

Четыре рейса должны выполнить свои полеты до конца дня
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маршруты 33 рейсов российских авиакомпаний изменены из-за конфликта Пакистана и ИндииМаршруты 33 рейсов российских авиакомпаний изменены из-за конфликта Пакистана и ИндииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены в четверг, 28 февраля, из-за конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

- Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточнённым маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня, - отметил Юрчик.

Напомним, 27 февраля пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. Позже индийские самолеты сбили пакистанский F-16. В ответ Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Спустя некоторое время в Исламабаде заявили, что индийского пилота отпустят 1 марта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота. В индийском МИД заявили, что резко осуждают публикацию Исламабадом видео допроса военнослужащего своих ВВС.

Индийские военные ответили огнем на обстрел со стороны пакистанского Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минсельхоз отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества на законопроект о крабовых аукционах
Нетаньяху отверг обвинения в коррупции со стороны израильского генпрокурора
В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в Москву
Облака могут исчезнуть из-за высокой концентрации углекислого газа
Компания «Трансмашхолдинг» показала фото обновленных купейных вагонов
В администрации Порошенко объяснили скандальный инцидент с шапкой в Запорожье
В ООН заявили о победе над террористами в Сирии
Генпрокурор Израиля сообщил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху в коррупции
В 2018 году заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза
Американские самолеты-разведчики были замечены у российских границ
Росрыболовство объяснило неравномерные квоты на вылов рыбы между Россией и Украиной
«Тотальная укранизация»: венгры выступили против украинского закона о госязыке
Обвиняемого в кибермошенничестве Винника перевели в специальную больницу
Греф заявил, что ставки по ипотеке в 2020 году могут понизиться до 8 %
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook
"Нафтогаз" начал взыскивать долг с "Газпрома" в Люксембурге
Денег на жилье сиротам стали выделять в шесть раз меньше
Майора Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
Российские Су-30 и американские F-16 участвовали в воздушном бою между Пакистаном и Индией