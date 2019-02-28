Маршруты 33 рейсов российских авиакомпаний изменены из-за конфликта Пакистана и Индии

СЕГОДНЯ 21:19 2019-02-28T21:44:23+03:00

Четыре рейса должны выполнить свои полеты до конца дня

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Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены в четверг, 28 февраля, из-за конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

- Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточнённым маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня, - отметил Юрчик.

Напомним, 27 февраля пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. Позже индийские самолеты сбили пакистанский F-16. В ответ Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Спустя некоторое время в Исламабаде заявили, что индийского пилота отпустят 1 марта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота. В индийском МИД заявили, что резко осуждают публикацию Исламабадом видео допроса военнослужащего своих ВВС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694616" frameborder="0"></iframe> Индийские военные ответили огнем на обстрел со стороны пакистанского Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU