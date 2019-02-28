2019-02-28T21:38:40+03:00
Происшествия

В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в Москву

Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в МосквуВ Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в МосквуФото: ТАСС
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Летевший из Стамбула в Москву пассажирский самолет Боинг-737 авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе.

Перед приземлением экипаж авиасудна сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет приземлился в 17:40 по МСК. На данный момент специалисты проводят осмотр систем и агрегатов. На борту находится 122 пассажира, сообщает информационное агентство "Unian".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку из-за запаха на борту, который вызвал проблемы с дыханием у 12 пассажиров и работников авиаперевозчика. Лайнер авиакомпании Alaska Airlines выполнял рейс Чикаго-Сиэтл.

В конце января этого года во Внуково совершил экстренную посадку самолет, летевший в Грозный. Командир экипажа принял решение вернуться из-за проблем с одной из систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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