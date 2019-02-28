Нетаньяху отверг обвинения в коррупции со стороны израильского генпрокурора

СЕГОДНЯ 22:02 2019-02-28T22:21:30+03:00

По мнению премьер-министра, против него идет "охота на ведьм"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в коррупции со стороны генпрокурора Мандельблита. Официальное заявление политик сделал в видеообращении, которое транслируют в прямом эфире основные каналы израильского телевидения.

- Все мы знаем, что этот "карточный домик" обвинений развалится после выборов. Все это закончится ничем, против меня ведется "охота на ведьм", - подчеркнул Нетаньяху.

Политик также заявил, что собирается оставаться на своем посту еще много лет, сообщает "ТАСС".

- Я не собираюсь ломаться, я собираюсь продолжать. Я собираюсь оставаться на своем посту еще много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды", - сказал он.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Генпрокурор Израиля сообщил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху в коррупции.Решение Мандельблита может повлиять на шансы премьер-министра в предстоящих апрельских выборах.

В Израиле свалили золотую статую Нетаньяху.Монумент был тайно установлен ночью на площади Рабина в Тель-Авиве

ИСТОЧНИК KP.RU