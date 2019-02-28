Минсельхоз отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества на законопроект о крабовых аукционах
В период с 4 по 22 февраля Минсельхоз России провёл публичные консультации по проекту закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». В ходе публичных консультаций рыбопромышленные предприятия, рыбацкие объединения и органы государственной власти субъектов Федерации высказали 1 492 замечания к указанному проекту.
28 февраля в Росрыболовстве состоялось обсуждение поступивших замечаний. В ходе обсуждения установлено, что разработчик законопроекта учёл всего 31 поступившее замечание из 1 492, оставив неотвеченными ключевые замечания.
1 марта в Минэкономразвития состоится видеоконференция для оценки регулирующего воздействия законопроекта о крабовых аукционах.
Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, «итоги публичного обсуждения законопроекта о крабовых аукционах показывают, что Минсельхоз не собирается учитывать позицию отрасли».
ИСТОЧНИК KP.RU