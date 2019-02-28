2019-02-28T22:18:52+03:00
Общество

Минсельхоз отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества на законопроект о крабовых аукционах

В ходе публичных консультаций нашумевшего законопроекта о крабовых аукционов Минсельхоз России отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества и органов государственной власти прибрежных регионов страны
Дмитрий КОПТЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 4 по 22 февраля Минсельхоз России провёл публичные консультации по проекту закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». В ходе публичных консультаций рыбопромышленные предприятия, рыбацкие объединения и органы государственной власти субъектов Федерации высказали 1 492 замечания к указанному проекту.

28 февраля в Росрыболовстве состоялось обсуждение поступивших замечаний. В ходе обсуждения установлено, что разработчик законопроекта учёл всего 31 поступившее замечание из 1 492, оставив неотвеченными ключевые замечания.

1 марта в Минэкономразвития состоится видеоконференция для оценки регулирующего воздействия законопроекта о крабовых аукционах.

Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, «итоги публичного обсуждения законопроекта о крабовых аукционах показывают, что Минсельхоз не собирается учитывать позицию отрасли».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху отверг обвинения в коррупции со стороны израильского генпрокурора
В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший из Стамбула в Москву
Маршруты 33 рейсов российских авиакомпаний изменены из-за конфликта Пакистана и Индии
Облака могут исчезнуть из-за высокой концентрации углекислого газа
Компания «Трансмашхолдинг» показала фото обновленных купейных вагонов
В администрации Порошенко объяснили скандальный инцидент с шапкой в Запорожье
В ООН заявили о победе над террористами в Сирии
Генпрокурор Израиля сообщил о намерении предъявить обвинения Нетаньяху в коррупции
В 2018 году заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза
Американские самолеты-разведчики были замечены у российских границ
Росрыболовство объяснило неравномерные квоты на вылов рыбы между Россией и Украиной
«Тотальная укранизация»: венгры выступили против украинского закона о госязыке
Обвиняемого в кибермошенничестве Винника перевели в специальную больницу
Греф заявил, что ставки по ипотеке в 2020 году могут понизиться до 8 %
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook
"Нафтогаз" начал взыскивать долг с "Газпрома" в Люксембурге
Денег на жилье сиротам стали выделять в шесть раз меньше
Майора Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
Российские Су-30 и американские F-16 участвовали в воздушном бою между Пакистаном и Индией