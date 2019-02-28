Минсельхоз отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества на законопроект о крабовых аукционах

СЕГОДНЯ 22:18 2019-02-28T22:18:52+03:00

В ходе публичных консультаций нашумевшего законопроекта о крабовых аукционов Минсельхоз России отказался учитывать замечания рыбацкого сообщества и органов государственной власти прибрежных регионов страны

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В период с 4 по 22 февраля Минсельхоз России провёл публичные консультации по проекту закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». В ходе публичных консультаций рыбопромышленные предприятия, рыбацкие объединения и органы государственной власти субъектов Федерации высказали 1 492 замечания к указанному проекту.

28 февраля в Росрыболовстве состоялось обсуждение поступивших замечаний. В ходе обсуждения установлено, что разработчик законопроекта учёл всего 31 поступившее замечание из 1 492, оставив неотвеченными ключевые замечания.

1 марта в Минэкономразвития состоится видеоконференция для оценки регулирующего воздействия законопроекта о крабовых аукционах.

Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, «итоги публичного обсуждения законопроекта о крабовых аукционах показывают, что Минсельхоз не собирается учитывать позицию отрасли».

ИСТОЧНИК KP.RU