Трамп: США в Сирии контролируют 100% территории, находившейся под контролем ИГ*

28 Февр. 23:54 2019-02-28T23:54:42+03:00

Глава Белого дома отметил, что коалиция завершила операцию по борьбе с террористами в стране за более короткий срок

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Международная коалиция во главе с США взяла под контроль в Сирии всю территорию, которую ранее удерживала террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Такое заявление 28 февраля сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", - сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что американские военные и союзники завершили операцию по освобождению Сирии от террористов "за более короткий период времени, чем предполагалось", передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU