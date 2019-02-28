Трамп: США в Сирии контролируют 100% территории, находившейся под контролем ИГ*
Международная коалиция во главе с США взяла под контроль в Сирии всю территорию, которую ранее удерживала террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Такое заявление 28 февраля сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", - сказал он.
Глава Белого дома подчеркнул, что американские военные и союзники завершили операцию по освобождению Сирии от террористов "за более короткий период времени, чем предполагалось", передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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