Россия выделила ООН средства на разминирование Сирии
Россия выделила в фонд ООН средства для разминирования в Сирии территорий, находившихся под контролем террористов. Об этом 28 февраля на заседании Совбеза организации заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"21 февраля правительство РФ приняло решение о выделении в бюджет службы ООН по разминированию средств на содействие усилиям по разминированию в САР", - сказал он.
Дипломат призвал остальные страны последовать российскому примеру и вложить свою лепту в усилия по разминированию Сирии силами всемирной организации, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 12 апреля 2017 года Россия заявила в ООН о необходимости создания международной коалиции по разминированию Сирии, поскольку территория арабской республики усеяна неразорвавшимися снарядами и самодельными взрывными устройствами.
В прошлом году за помощью в разминировании к международной организации обратился Дамаск. В июле 2018 года было подписано соответствующее соглашение между сторонами и оно стало первым официальным документом между ООН и САР.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»