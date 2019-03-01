Россия выделила ООН средства на разминирование Сирии

СЕГОДНЯ 00:21 2019-03-01T00:21:57+03:00

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Россия выделила в фонд ООН средства для разминирования в Сирии территорий, находившихся под контролем террористов. Об этом 28 февраля на заседании Совбеза организации заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"21 февраля правительство РФ приняло решение о выделении в бюджет службы ООН по разминированию средств на содействие усилиям по разминированию в САР", - сказал он.

Дипломат призвал остальные страны последовать российскому примеру и вложить свою лепту в усилия по разминированию Сирии силами всемирной организации, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 12 апреля 2017 года Россия заявила в ООН о необходимости создания международной коалиции по разминированию Сирии, поскольку территория арабской республики усеяна неразорвавшимися снарядами и самодельными взрывными устройствами.

В прошлом году за помощью в разминировании к международной организации обратился Дамаск. В июле 2018 года было подписано соответствующее соглашение между сторонами и оно стало первым официальным документом между ООН и САР.

ИСТОЧНИК KP.RU