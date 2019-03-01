Самолет Трампа по пути из Ханоя приземлился на Аляске для дозаправки
По пути из Ханоя в Вашингтон самолет президента США Дональда Трампа, приземлился в четверг в штате Аляска для дозаправки. Об этом сообщил пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в столицу США глава государства вернется быстрее, чем это было запланировано, поскольку он покинул американо-северокорейский саммит раньше.
Самолет президента приземлился в Анкоридже в 09:23 (21:23 по московскому времени) "после несколько неспокойного, но быстрого полета из Ханоя", цитирует ТАСС сообщение Белого дома. Воспользовавшись остановкой, Трамп решил встретится с американскими военнослужащими, расквартированными на Аляске. Президент выступил перед ними с речью.
Ранее сайт kp.ru писал, что Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинули место проведения второго саммита США-КНДР - гостиницу Sofitel Legend Metropole, расположенную в столице Вьетнама Ханое. Пресс-служба американского лидера сообщила, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном завершились безрезультатно. Стороны не стали подписывать соглашение.
Переговоры лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи проходили 27 и 28 февраля.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU
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